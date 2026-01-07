Я нашел ошибку
Главное богослужение в Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией возглавил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий.
Православные верующие Самары встретили праздник светлого Рождества Христова
В Самаре праздничные поздравления на дом получили более ста фронтовиков -участников  Великой Отечественной войны.
«Вы - наши легенды!»: в Самарской области  поздравили с новогодними праздниками ветеранов Великой Отечественной войны
Депутат фракции «Единая Россия» в тольяттинской городской думе Денис Радченко доставил гуманитарный груз бойцам в новые регионы.
Десант заботы: гуманитарная помощь от жителей Тольятти доставлена бойцам в новые регионы
Этот светлый день напоминает нам о рождении Спасителя, который принёс в мир любовь и милосердие, надежду на перемены и веру в лучшее.
Вячеслав Федорищева поздравил жителей Самарской области с Рождеством Христовым 
Людмила Андреева член Самарского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» с 2005 года.
В Самаре откроется Юбилейная выставка Людмилы Андреевой «Между ветром и взглядом»
Фонд библиотеки пополнили книги на национальных языках (книги татарского, мордовского, чувашского национальных издательств, в том числе переводы русской классики на языки народов Поволжья), книги и аудиокниги национальных авторов.
Для модельной библиотеки национальных культур в Тольятти закуплено 2025 изданий
Маршрут протяженностью 27 километров начинается от автодороги «Рождественно – Новинки» и заканчивается у трассы «Урал – Солнечная Поляна – Ширяево».
Для автомобилистов будет доступна зимняя дорога «Шелехметь – Белые домики» с 7 января
В России планируют ввести постоянный мониторинг финансового положения пенсионеров

Для этого предполагается проведение комплексного анализа, по итогам которого должны быть подготовлены предложения, направленные на устойчивое улучшение социально-экономического положения пенсионеров.

В России планируют ввести регулярный мониторинг финансового положения пенсионеров. Об этом говорится в утвержденном правительством плане, пишут "Известия".

Согласно документу, с которым ознакомился ТАСС, доклады будут готовиться раз в два года — в 2026, 2028 и 2030 годах. Для этого предполагается проведение комплексного анализа, по итогам которого должны быть подготовлены предложения, направленные на устойчивое улучшение социально-экономического положения пенсионеров.

На его основе должны быть сформированы "предложения по дальнейшему устойчивому повышению социально-экономического положения старшего поколения".

Исполнителем работ определена Высшая школа экономики. Университет будет направлять результаты мониторинга в Министерство труда.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Россия

06 января 2026, 14:27
В России планирует развивать удаленную работу для пенсионеров
21 декабря 2025, 16:53
Вирусолог рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом среди россиян
20 декабря 2025, 20:20
21 декабря Земля пройдет через точку зимнего солнцестояния
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
4 января 2026  12:36
4 января 2026  12:24
2 января 2026  13:28
31 декабря 2025  23:59
