В России планируют ввести постоянный мониторинг финансового положения пенсионеров

В России планируют ввести регулярный мониторинг финансового положения пенсионеров. Об этом говорится в утвержденном правительством плане, пишут "Известия".

Согласно документу, с которым ознакомился ТАСС, доклады будут готовиться раз в два года — в 2026, 2028 и 2030 годах. Для этого предполагается проведение комплексного анализа, по итогам которого должны быть подготовлены предложения, направленные на устойчивое улучшение социально-экономического положения пенсионеров.

На его основе должны быть сформированы "предложения по дальнейшему устойчивому повышению социально-экономического положения старшего поколения".

Исполнителем работ определена Высшая школа экономики. Университет будет направлять результаты мониторинга в Министерство труда.

