Людмила Андреева член Самарского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» с 2005 года.
В Самаре откроется Юбилейная выставка Людмилы Андреевой «Между ветром и взглядом»
Фонд библиотеки пополнили книги на национальных языках (книги татарского, мордовского, чувашского национальных издательств, в том числе переводы русской классики на языки народов Поволжья), книги и аудиокниги национальных авторов.
Для модельной библиотеки национальных культур в Тольятти закуплено 2025 изданий
Маршрут протяженностью 27 километров начинается от автодороги «Рождественно – Новинки» и заканчивается у трассы «Урал – Солнечная Поляна – Ширяево».
Для автомобилистов будет доступна зимняя дорога «Шелехметь – Белые домики» с 7 января
В настоящее время самарский отряд «ЛизаАлерт» использует 5 квадрокоптеров, в том числе аппараты с тепловизорами, способные работать даже в сложных погодных условиях.
Иван Носков: «Самарский отряд «ЛизаАлерт» стал надежной поддержкой для оперативных служб города и области»
Для обычных пользователей, которые совершают бытовые переводы и не участвуют в рискованных схемах, изменения, как правило, проходят незаметно.
Контроль властей над переводами и цифровыми платежами россиян усилится в 2026 году
После ледостава и нерестового периода работы будут возобновлены.
В 2026 году в губернии продолжится расчистка реки Сызранки
Горячая линия продолжит свою работу до 11 января включительно.
В праздничные дни горячая линия минтранса СО приняла более 160 звонков от жителей 
Учёные предположили, что именно 7-8 января такое соединение происходит впервые в цивилизованной истории человечества и повторится снова только через тысячи, а, скорее всего, через десятки тысяч лет.
Венера и Марс в канун Рождества сольются на небе практически в одну точку с Солнцем
В России планирует развивать удаленную работу для пенсионеров

414
Меры вводятся для того, чтобы повысить качество жизни и финансовую обеспеченность граждан старшего поколения.

Правительство России планирует развивать формы надомной, временной и гибкой занятости для граждан старшего поколения. Соответствующий пункт имеется в утвержденном плане, который 6 января изучило ТАСС, пишут "Известия".

Для реализации этой цели власти регионов должны реализовать тематические проекты и мероприятия. Также они должны предоставить ежегодный доклад в Минтруд России.

Одновременно власти планируют проводить профессиональное обучение для людей от 50 лет и старше. Меры вводятся для того, чтобы повысить качество жизни и финансовую обеспеченность граждан старшего поколения.

 

Фото:  freepik.com

Россия

Граждане России болеют гонконгским гриппом в легкой и средне-тяжелой форме.
21 декабря 2025, 16:53
Вирусолог рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом среди россиян
839
День станет самым коротким, а ночь самой длинной за весь год.
20 декабря 2025, 20:20
21 декабря Земля пройдет через точку зимнего солнцестояния
1268
Отмечается, что право на оплату больничного возникнет после шести месяцев уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования (СФР).
15 декабря 2025, 19:57
Путин подписал закон об оплачиваемом больничном для самозанятых
843
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
545
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
612
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
574
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
852
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
852
