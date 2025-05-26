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В России начал действовать реестр должников-алиментщиков

26 мая 2025 09:44
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В России начал действовать реестр должников-алиментщиков

25 мая 2025 года в силу вступил Федеральный закон от 29.05.2024 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», которым предусмотрено введение реестра должников по алиментным обязательствам.

Полномочия по ведению реестра в электронном виде возложены на Федеральную службу судебных приставов.

В соответствии с новым законом реестр будет являться частью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который размещен на официальном интернет-сайте ФССП России.

Основанием для включения в реестр станет привлечение должников к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей. Также в публичный реестр будут внесены лица, которые не платят алименты недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям. Кроме того, в реестре окажутся должники, находящиеся в розыске у сотрудников органов принудительного исполнения и не погасившие задолженность.

Информация о должнике будет находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности по алиментам. Частичная уплата долга не станет основанием для исключения из реестра.

Федеральный закон призван способствовать повышению мотивации должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей.

Специальный источник информации о злостных неплательщиках алиментов будет носить стимулирующий характер, побуждающий граждан исключить репутационные потери, а также неблагоприятные последствия, связанные с социально-деловой и финансовой активностью.

 

Теги: Судебные приставы

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