В России хотят изменить правила пользования мобильным телефоном за рулем

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Новые правила использования мобильных телефонов за рулем, отдельный регламент для беспилотных авто и роботов-доставщиков и новая, более понятная и простая для запоминания структура — до 1 апреля в России должен появиться проект по совершенствованию существующих Правил дорожного движения. Его напишут МВД и Общественная палата в соответствии с поручением президента Владимира Путина — глава государства дал его в минувший понедельник, 25 декабря, по итогам встречи с членами ОП и председателями общественных палат регионов. «Парламентская газета» выясняла, что не так с нынешней редакцией и какими путями ее предлагается улучшить.



Как сообщил «Парламентской газете» заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов, говорить о каких-то конкретных решениях пока рано: сбор предложений по новой редакции только-только начался; к тому же, подчеркнул собеседник издания, основными исполнителями поручения президента, скорее всего, станут ГИБДД и Минтранс, мнения которых могут и не совпасть с мнением Общественной палаты. Однако по меньшей мере ключевые направления работы можно определить уже сейчас.

«Запрос у самих автомобилистов точно есть на упрощение текста правил — чтобы они стали понятнее и легко запоминались, в том числе детьми, — отметил Холодов. — Кроме того, у нас в последнее время появились разные новые виды транспорта — те же электросамокаты, беспилотные автомобили, роботы-доставщики и так далее. Их тоже нужно учесть и органично вписать в существующие схемы дорожного движения».

Еще один важный момент — сокращение ПДД и удаление из них нечетко прописанных или вовсе лишних моментов.

«Вот простой пример — у нас есть пункт, согласно которому нельзя ставить автомобиль на остановке общественного транспорта ближе 15 метров от знака или от разметки, — пояснил общественник. — Спрашивается — для чего мы рисуем ограничительную линию, если от нее нужно еще 15 метров отмерять? Почему бы этот пункт не упростить — написать, что просто нельзя останавливаться там, где это запрещено разметкой?»

Еще один «перегруженный» пункт ПДД, по словам Александра Холодова, касается стоянки на мостах. Согласно действующей редакции правил, на мостах и путепроводах останавливаться нельзя, но если они имеют не менее трех полос движения, то можно.

«При этом фактически абсолютно каждый мост у нас увешан знаками «Остановка запрещена», — подчеркнул эксперт. — То есть разрешение как бы есть, но технически им воспользоваться невозможно. Возникает вопрос — для чего оно вообще введено?»



Отдельный момент — использование телефона во время поездки на автомобиле. Сейчас, отметил Холодов, правила сформулированы так: за рулем нельзя вести переговоры (п. 2.7 ПДД) по телефону, не оснащенному беспроводной гарнитурой. Это, по мнению эксперта, открывает простор для разного рода коллизий.

«Хорошо, переговоры вести нельзя — а в мессенджерах переписываться, получается, можно? — задался вопросом собеседник издания. — А в онлайн-игры играть? Голосовые сообщения записывать? Это ведь все не является разговором или, как в ПДД, «переговорами». Этот пункт тоже, на мой взгляд, стоило бы переписать. За основу можно взять формулировку, принятую в Израиле, — там мобильный телефон просто-напросто запрещено держать в руках во время движения. И неважно, что ты им там делаешь — чатишься с кем-то или ухо им чешешь».

Скорее всего, коснутся изменения и структуры документа. Сейчас она, по словам Александра Холодова, слишком уж громоздкая: про правила и особенности управления, например, мопедами сказано аж в трех разных главах, причем разнесенных друг от друга на приличное расстояние.

«Собственно, вот эти все нюансы мы и будем учитывать и прорабатывать, составляя наши предложения, — заключил эксперт. — Чтобы правила в итоге были и понятными, и охватывали максимально возможное количество различных аспектов дорожного движения, и при этом не создавали излишнюю нагрузку на память автомобилистов».