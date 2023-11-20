В регионе введено временное ограничение движения для всех транспортных средств на участках автодороги Р-229

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Внимание! Введение временного ограничения движения транспорта.

ФКУ «Поволжуправтодор» информирует о том, что с 13:30 часов 20 ноября 2023 года в Самарскои‌ области введено временное ограничение движения для всех транспортных средств на участках:

км 111+960 – км 165+612 автомобильнои‌ дороги общего пользования федерального значения Р-229 «Самара - Пугачёв - Энгельс - Волгоград".

Причина- неблагоприятные погодных условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость).

Ориентировочное время окончания ограничения движения 18:00 часов 20 ноября 2023 года (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения деи‌ствия неблагоприятных погодных условии‌).

Госавтоинспекция Самарскои‌ области призывает автомобилистов учитывать погодные условия и воздержаться от управления транспортом без особои‌ надобности, всем участникам дорожного движения быть краи‌не внимательными на дорогах‼️