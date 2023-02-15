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В регионе стартовала Всероссийская акция Росгвардии «Неделя мужества»

15 февраля 2023 14:19
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Сотрудники Росгвардии проводят «Уроки мужества», дни открытых дверей, встречи с учащимися подшефных образовательных учреждений региона.

В рамках ежегодной патриотической акции, приуроченной ко Дню защитника Отечества, военнослужащие и сотрудники Росгвардии проводят «Уроки мужества», дни открытых дверей, встречи с учащимися подшефных образовательных учреждений региона, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В этом году акция стартовала в стенах Технического лицея им. С.П. Королева. Сотрудник одного из специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области, майор полиции Дмитрий Л. провел «Урок мужества» для старшеклассников. Отправной точкой для разговора послужило 80-летие разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. 

Доклад сотрудника был основан на богатом историческом и фактологическом материале и вызвал неподдельный интерес у воспитанников лицея. В результате беседа не только вышла за пределы отведенных 45-ти минут, но и вызвала самый живой отклик у школьников.

- Такие занятия, подкрепленные интересными фактами и живыми историями, очень важны в наше непростое время. Молодежь должна понимать, с кем боролись и кого победили наши славные предки. Задавая такими уроками нравственные ориентиры, мы помогаем молодежи не только воспитать мужество и сформировать характер, но и стать настоящими патриотами своей Родины, - подчеркнула заместитель директора Технического лицея им. С.П. Королева по учебно-воспитательной работе Галина Кокшарова, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

 

Теги: Росгвардия

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