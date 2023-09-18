В рамках мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом росгвардейцы организовали выездную экспозицию в Самаре

194

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области организовали выездную выставку экспонатов из музея ОМОН «Смерч» (на транспорте). Экспозицию они развернули в музее Самарского спортивного лицея.

Кроме того, представители пресс-службы территориального управления и специального подразделения провели серию уроков для учащихся старших классов. Росгвардейцы рассказали о террористическом акте в Беслане, который был совершен 1 сентября 2004 года – во время торжественной линейки боевики захватили школу и в течение двух с половиной дней удерживали более 1100 заложников. В результате теракта погибло свыше 300 человек. Именно с этим трагическим событием связана памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом.

На уроках сотрудники Росгвардии объяснили ребятам правила действий в нештатных ситуациях – что нужно делать в случае, если найдена бесхозная сумка или подозрительный предмет, и какие действия ни в коем случае нельзя совершать. Кроме того, стражи правопорядка рассказали об ответственности за преступления экстремистской и террористической направленности.