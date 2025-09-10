В Пункте отбора в Самарской области дежурят судебные приставы

119

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области активно поддерживает наших бойцов, выполняющих свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Ежедневно в пункте отбора на военную службы на ул. Ленинской, 147 дежурят сотрудники Главного управления, готовые помочь написать заявления о приостановлении различных категорий исполнительных производств или прекращении тех, что связаны с погашением кредиторской задолженности.

Также начиная с 20 июня 2025 года ежедневно с 9.00 до 21.00 военнослужащие могу обратиться по телефону 8 (846) 266-62-43 и задать интересующий их вопрос, касающийся исполнения исполнительных производств, получить консультацию в рамках компетенции Службы или уведомить сотрудников органов принудительного исполнения о необходимости приостановки возбужденного в отношении них исполнительного производства.