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В профориентации детей заинтересовано большинство трудоустроенных родителей Самары

21 января 2023 11:53
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В профориентации детей заинтересовано большинство трудоустроенных родителей Самары

Большинство работающих родителей хотели бы, чтобы их компании внедрили программы профориентации детей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные граждане и представители работодателей из Самары.

Мероприятия по профориентации для детей сотрудников сегодня имеют возможность проводить 5% компаний, 2 года назад с подрастающим поколением работали 9% предприятий и организаций, в 2019 году — 12%.

Спрос на профориентацию детей со стороны родителей стабильно высокий, но только 5% опрошенных рассказали о том, что их работодатель ведет подобную работу, 61% лишь мечтают о том, чтобы их компании внедрила программы, помогающие подрастающему поколению определиться со специальностью.

Время проведения: 9 декабря 2022 года — 9 января 2023 года

Теги: Опрос

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