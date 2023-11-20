В Приволжском округе Росгвардии отмечают День ракетных войск и артиллерии

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19 ноября – День ракетных войск и артиллерии. Вместе с коллегами из других регионов и ведомств этот профессиональный праздник отмечают военнослужащие и ветераны артиллерийских подразделений Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.



История артиллерии Росгвардии берет начало с подразделений внутренней стражи, сформированных в середине XIX века. Тогда были созданы Нижегородский, Казанский, Симбирский, Вятский, Пермский, Самарский и Саратовский внутренние гарнизонные батальоны, которые имели на вооружении по два трёхфунтовых «единорога». Так назывались старинные русские гладкоствольные артиллерийские орудия. Суровую проверку артиллеристы войск НКВД прошли в годы Великой Отечественной войны. О высокой боеспособности артиллерийских воинских частей свидетельствует то, что два полка отдельной артиллерийской бригады войск НКВД за успешные действия на Волховском фронте были удостоены почетного наименования «Новгородских». Заметную роль артиллерия внутренних войск сыграла в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга на территории Северо-Кавказского региона, более 500 офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат артиллерии внутренних войск награждено орденами и медалями.



В настоящее время артиллеристы Росгвардии также играют очень важную роль в условиях специальной военной операции, мужественно выполняя возложенные на них задачи.