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В приемной Президента Российской Федерации начальник регионального Управления Росгвардии ответил на вопросы самарцев

13 апреля 2022 10:19
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В приемной Президента Российской Федерации начальник регионального Управления Росгвардии ответил на вопросы самарцев

Начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко ответил на вопросы жителей региона. Общение с гражданами в приемной Президента Российской Федерации состоялось в телефонном режиме. Граждан интересовали различные аспекты деятельности силовой структуры.

Один из звонков касался социального обеспечения сотрудников Росгвардии, в частности, льгот, которые предусмотрены для стражей правопорядка. Начальник Управления подробно ответил на вопросы, интересующие жену действующего сотрудника ведомства.

Еще одного самарца интересовал вопрос, входит ли в компетенцию Росгвардии обеспечение охраны автотранспорта, принадлежащего гражданам и организациям. Генерал-майор Эсауленко рассказал о том, что любому жителю страны доступна возможность обезопасить свой автомобиль от различного рода преступных посягательств, причем не только от кражи или угона. Существует возможность установить в машине «тревожную кнопку» - в случае, например, нападения водитель может нажать ее, и в кратчайшие сроки ему на выручку прибудет экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Кроме того, традиционно живой интерес жителей Самарской области вызывают вопросы, связанные с правовым регулированием оборота гражданского оружия. На все вопросы, относящиеся к компетенции Росгвардии, генерал-майор полиции Эсауленко дал обратившимся исчерпывающие ответы.

 

Теги: Росгвардия

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