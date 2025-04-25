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В преддверии майских праздников спрос на мясо в Тольятти и Самаре вырос в 2,3 раза

25 апреля 2025 11:41
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В преддверии майских праздников спрос на мясо в Тольятти и Самаре вырос в 2,3 раза

Сеть гипермаркетов «О’КЕЙ» проанализировала покупательскую активность жителей Тольятти и Самары перед началом майских праздников и зафиксировала значительный рост спроса на товары для приготовления шашлыков. Продажи мясной продукции выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Традиционно,самым популярным мясом для шашлыков у тольяттинцев и самарцев остается свинина – ее выбирают 57% горожан. На втором месте курица – 21%, далее идет говядина – 8%. Интересно, что мясо индейки почти сравнялось с говядиной по популярности – 7%. Баранину предпочитают 5%, а утку и другие виды мяса – 2%.

Мариновать мясо жители Тольятти и Самары любят самостоятельно. По данным опроса покупателей, люди не боятся экспериментировать с приправами и ароматными травами, отходя от классических рецептов с луком и майонезом. Что касается способа приготовления, вкусы разделились: тольяттинцы и нижегородцы одинаково любят готовить шашлыки как на шампурах, так и на решетках.*

В категории товаров для пикника самый большой рост в этом году показали автохолодильники – их продажи в магазинах «О’КЕЙ» за последнюю неделю выросли в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 52% вырос спрос на уголь, на 100% – на мангалы, на 115% – на термосумки. Заметной популярностью в этом году пользуются стационарные мангалы, грили и павильоны для гриля, которые используют на загородных участках.

Также аналитики зафиксировали рост спроса на экопосуду. Продажи тарелок, стаканчиков и столовых приборов из картона, бамбука и кукурузы в этом году выросли на 23%.

Среди напитков лидерами по популярности среди покупателей остаются квас и морсы. Трендом этого года стал рост спроса на безалкогольное пиво, продажи которого, по сравнению с прошлым годом, выросли на 25%.

 *В опросе приняли участие 1693 респондента из Тольятти и Самары.

Теги: Опрос

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