В преддверии хаджа Самарская таможня информирует 

Ежегодно верующие мусульмане всего мира совершают Хадж - паломническую поездку в священные города Саудовской Аравии Мекку и Медину. Этот ритуал является одним из главных событий в их жизни, поэтому к нему необходимо подготовиться заранее. Самарская таможня рекомендует изучить таможенные правила до совершения паломничества с целью беспрепятственного пересечения таможенной границы.

Информацию о правилах перемещения багажа и ручной клади, а также правила заполнения пассажирской таможенной декларации можно найти на официальных сайтах Федеральной таможенной службы и Приволжского таможенного управления. Если у граждан возникают вопросы непосредственно в пункте пропуска, ответы на них можно найти на информационных стендах расположенных перед зоной таможенного контроля и у стоек регистрации багажа, а также обратиться к инспектору в информационной зоне перед входом в зону таможенного контроля.

Паломники, в основном, люди пожилого возраста, поэтому особое внимание уделяется правилам и возникающим запретам при перемещении лекарственных средств. Изучите состав лекарственных препаратов (снотворные, успокоительные, диуретики, жаропонижающие, препараты от кашля, от заболеваний сердца и т.д.) на предмет содержания в них наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих веществ.

Обязательным условием перемещения лекарственных препаратов является наличие документов, а именно действительного рецепта врача, выписанного пациенту, где должно быть указано наименование наркотического средства (психотропного вещества) в виде лекарственного средства, дозировка и количество, необходимое на сутки или любой иной медицинский документ, подтверждающий обоснованность вывоза/ввоза лекарственных средств и использования в медицинских целях.

Для беспрепятственного провоза медикаментов необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию с указанием препарата и иметь при себе соответствующие документы.

Кроме того, пассажирскую таможенную декларацию необходимо заполнить в следующих случаях:

1) таможенная стоимость ввозимых воздушным транспортом товаров превышает 10 тыс. евро в эквиваленте, и (или) общий вес которых превышает 50 кг;

2) сумма перемещаемых наличных денежных средств превышает в эквиваленте 10 тыс. долларов США;

Самарская таможня напоминает, что со 2 марта 2022 года временно запрещено вывозить наличную иностранную валюту, превышающая сумма, эквивалентную 10 тыс. долларов США.

Также без заполнения декларации нельзя перемещать культурные ценности (одновременно на вывоз требуется специальное разрешение Министерства Культуры).

Для получения государственной услуги по консультированию и информированию можно обратиться в правовой отдел Самарской таможни по телефону (846) 933 73 49 и (846) 933 73 32. Консультирование осуществляет бесплатно в рабочие дни с понедельника по пятницу, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

