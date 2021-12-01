В Поволжье более 1,5 тысяч военнослужащих осеннего призыва начали вакцинироваться от COVID-19

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В соединениях и воинских частях Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Поволжье, более 1,5 тыс. военнослужащих осеннего призыва 2021 года вакцинировались от коронавирусной инфекции.

В иммунизации принимали участие новобранцы, прибывшие для прохождения военной службы в соединения и воинские части ЦВО, дислоцированные в Самарской, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Пензенской и Астраханской областях.

Иммунизация проходит на добровольной основе. Перед введением препарата военные врачи информируют вакцинируемых об основных характеристиках вакцины и возможных ее проявлениях, а также проводят обязательный медицинский осмотр с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител к COVID-19.

По окончании процедуры каждый военнослужащий получил отметку в специальном сертификате о прохождении вакцинации, передает пресс-служба ЦВО.

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