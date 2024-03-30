В ожоговом центре Перми врачи пересадили кожу 107-летней пациентке

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Врачи ожогового центра в Перми спасли 107-летнюю пациентку, которая поступила в медучреждение с ожогами второй и третьей степени, сообщает smotrim.ru.

Женщина пострадала, когда в ее квартире сорвало кран с горячей водой. Пытясь самостоятельно справиться с происшествием она получила ожоги - небольшие по площади, но глубокие.

Пострадавшую доставили в городскую больницу имени Гринберга. После осмотра медики решили провести пересадку собственного лоскута кожи на место пораженной ткани.

По словам врачей, сложность состояла в том, что пациентка имеет несколько заболеваний, а также у возрастной женщины сильно ослаблен организм. Поэтому наркоз для нее мог быть опасен.

"Кроме того, само приживание ткани должно было занять несколько больше времени, чем обычно", – сообщается на странице больницы в соцсети "ВКонтакте".

Операция прошла успешно, без осложнений. Пациентка была выписана на 24-й день, после того как раны полностью зажили.

Фото: freepik.com