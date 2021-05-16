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В офисах стали реже заводить рыбок и кошек

16 мая 2021 11:22
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В офисах стали реже заводить рыбок и кошек

Последствие пандемии: офисных питомцев стало меньше. Домашние животные сегодня содержатся в каждом одиннадцатом российском офисе, чаще всего это рыбки и кошки. 10 лет назад разнообразных представителей фауны в рабочих пространствах можно было встретить в полтора раза чаще. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 работодателей из всех округов страны.

Сегодня домашние питомцы есть в офисах 9% компаний, чаще всего это аквариумные рыбки, кошки, попугаи, черепахи и собаки. При этом 4% опрошенных сообщили, что животные появились у них на работе случайно: «Зимой пригрели котенка», «Начальнице надоел аквариум дома, теперь рыбки живут у нас в офисе». Еще 5% рассказали, что компания приобрела живность специально: как правило, такое решение принимается, чтобы офисное пространство выглядело более уютным. В комментариях респонденты отмечают, что «хвостатые менеджеры» нередко помогают рабочему процессу, снимая общее напряжение своим обаянием. В 9 из 10 компаний питомцы не содержатся.

Чаще всего животные проживают в организациях с численностью персонала от 100 до 1000 человек (16%). Среди компаний различных отраслей деятельности офисных питомцев чаще можно встретить в IT-компаниях (12%), торговых организациях и на производственных предприятиях (по 10%).

Десять лет назад, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, домашние животные встречались в российских офисах в полтора раза чаще: тогда 9% работодателей сообщали, что купили питомца специально, а 6% — что завели случайно. Судя по комментариям опрошенных, в период локдауна офисных питомцев разобрали по домам сотрудники либо пристроили в хорошие руки.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 131
  • Время проведения: 27 апреля — 11 мая 2021 года
  • Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала
  • Размер выборки: 1000 респондентов
Теги: домашние животные

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