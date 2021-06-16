В Новокуйбышевске в подъезде дома завелись змеи

171

В Новокуйбышевске Самарской области жители дома №6 на улице Молодогвардейской недовольны соседями. Хоть они тихие и скромные, но вызывают бурю негодования у людей.

Дело в том, что соседями по подъезду стали…ужи. Как пишут в социальных сетях жители этого дома, коммунальщики запенили все швы и щели в подъезде, но, к сожалению, змеи никуда не делись. Более того, они пугают людей своими размерами.

«Выходя сегодня из дома, в подъезде встретил вот это – АНАКОНДА», - пишет один из жильцов дома.

«То собаки, то ужи. Кто следующий? Динозавры?» - недоумевают горожане.

«Уж - это хорошо: они едят лягушек и крыс, от них одна польза», - пишут другие.

Неприятное соседство. С этим столкнулись и отдыхающие на турбазе на полуострове Копылово под Тольятти. Только повстречались они не со змеями, а с тарантулом. Испуганные женщины отгоняли от паука любопытных детей. А мужчины решили тарантула убить. Но потом передумали и просто прогнали, пишет ГТРК Самара.

Фото: vk.com/Город Новокуйбышевск