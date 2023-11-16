В Новокуйбышевске сотрудниками ГИБЛЛ задержан злостный нарушитель ПДД 

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В ходе несения службы инспекторы ДПС остановили автомобиль Mercedes-Benz, со стеклами, светопропускание которых явно не соответствовало требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Полицейские установили, что водитель ранее привлекался за правонарушение, оплатил назначенный должностными лицами Госавтоинспекции штраф в размере 500 рублей, однако, законное распоряжение сотрудников полиции об устранении «тонировки» не исполнил.

По данным полицейских, задержанный является злостным нарушителем ПДД РФ. Так, только за текущий год он 63 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ.

Судом, по ходатайству начальника ОГИБДД Новокуйбышевска, нарушителю назначено наказание в виде административного ареста на 2 суток, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО