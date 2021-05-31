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В Новокуйбышевске состоялось тактико-специальное учение по ликвидации последствия условного ДТП

31 мая 2021 14:58
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Экстренные службы, участвующие в тактико-специальном учении, с поставленными задачами справились.

По замыслу учения, на одной из дорог Новокуйбышевска произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса с детьми, с последующим столкновением попутного легкового автомобиля в автомобиль ранее попавшего в ДТП, в результате чего второй автомобиль вылетел с проезжей части и повредил опору газопровода. В первом легковом автомобиле оказался заблокирован водитель.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно организовали проведение работ по деблокированию пострадавшего водителя. Для этого была демонтирована крыша автомобиля. Пострадавшего извлекли из машины и на носилках передали бригаде «скорой помощи».

 Одновременно проводилась эвакуация пассажиров микроавтобуса и оказание им первой помощи.

Экипаж ГИБДД локализовал место ДТП и организовал движение на аварийном участке по временной схеме.

Врачи «скорой помощи» провели оказание пострадавшим медицинской помощи и транспортировку их в медицинские учреждения.

Прибывшая к месту происшествия аварийная бригада СВГК произвела осмотр поврежденного участка газопровода и его отключение.

Все цели учения оказались достигнуты. Экстренные службы, участвующие в тактико-специальном учении, с поставленными задачами справились, рассказали в пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   облМЧС

 

Теги: Новокуйбышевск учения спасателей

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