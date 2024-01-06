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В ночь на Рождество с 6 на 7 января будет усилена работа общественного транспорта Самары

6 января 2024 12:56
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В ночь на Рождество, с 6 на 7 января 2024 года, будет усилена работа общественного транспорта Самары

В ночь на Рождество, с 6 на 7 января 2024 года, будет усилена работа общественного транспорта Самары. По окончании праздничных богослужений в 02:00 – 02:30 организуется подача дополнительного подвижного состава – традиционно автобусы будут ожидать горожан около 5 храмов: возле Покровского кафедрального собора, храма во имя Петра и Павла, храма в честь Святого Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевского и Софийского соборов. 

 Напомним также, вплоть до 8 января наземный электротранспорт и метрополитен работают по расписанию выходного дня. Автобусы курсируют по такому же графику (с 06:00 до 24:00).

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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