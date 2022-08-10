В налоговых инспекциях Самарской области пройдут мастер-классы для граждан

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11 августа 2022 года во всех налоговых органах Самарской области пройдут мастер-классы для налогоплательщиков по использованию сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

На мастер-классе специалисты налоговых органов продемонстрируют гражданам широкие функциональные возможности интерактивного сервиса «Личный кабинет для физических лиц» и его мобильной версии «Налоги ФЛ», в том числе в части заполнения с его помощью налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц в несколько кликов: от ее формирования до направления в налоговый орган.

Подобный формат практического взаимодействия позволяет напомнить налогоплательщикам о преимуществах дистанционного взаимодействия с налоговыми органами, создать комфортные условия для предоставления государственных услуг и уплаты налогов, повысить налоговую грамотность населения.

В сезон отпусков для граждан особенно актуально оперативно получать информацию о наличии задолженности. Сотрудники инспекций расскажут, как проверить наличие задолженности по налогам и как оплатить ее, а так же с помощью Личного кабинета подать согласие на информирование о задолженности с помощью СМС-сообщений или по электронной почте.