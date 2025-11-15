В МВД напомнили о правилах замены водительских удостоверений

146

Замена российских национальных водительских удостоверений проводится без сдачи экзаменов, однако для оформления новых прав необходимо предоставить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортом, пишут "Известия" со ссылкой на ТАСС.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ, в ответ на соответствующий запрос агентства.

В ведомстве напомнили, что в 2026 году утратят силу национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января по 31 декабря 2023 года и был автоматически продлен.

«Порядок замены российского водительского удостоверения не изменился. <...> Выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного российского национального водительского удостоверения производится без сдачи экзаменов», — отметили в пресс центре.

В МВД уточнили, что действующие правила проведения экзаменов и выдачи удостоверений закреплены постановлением правительства РФ от 24 октября 2014 года. Для замены прав заявителю необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение, а также ранее выданное национальное водительское удостоверение.