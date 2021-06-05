В  музее Алабина открыли мемориальную доску посвященную самарскому краеведу Татьяне Тезиковой 

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5 июня в главном здании музея имени П.В. Алабина состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной Татьяне Владимировне Тезиковой – самарскому краеведу, просветителю, общественному деятелю в области охраны природы.

Открытие мемориальной доски – совместная инициатива Русского Географического Общества и историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина.

В приветственном слове директор музея Андрей Кочетков и почётный председатель Самарского отделения РГО Габибулла Хасаев говорили про Татьяну Владимировну, как про человека, который посвятил свою жизнь охране окружающей среды и сыграл ведущую роль в организации национального парка «Самарская Лука», известного как в России, так и за её приделами. Не удивительно, что открытие мемориальной доски состоялось именно во Всемирный день окружающей среды.

Татьяна Тезикова – автор многочисленных выставок-передвижек по природе края. При ее участии в 1966-70-х годах состоялось около 20 радио- и телепередач в прямом эфире, посвященных вопросам сохранения природных богатств Самарской области. Ведущая роль в восстановлении Жигулевского заповедника в 1966 году принадлежала Татьяне Тезиковой. С выходом на пенсию в 1985 она продолжила заниматься природоохранной деятельностью и вопросами становления национального парка «Самарская Лука».