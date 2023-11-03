В Москве самарская делегация принимает участие в итоговом форуме «Сообщество»

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2 и 3 ноября 2023 года в Москве проходит итоговый форум Общественной палаты Российской Федерации «Сообщество». В работе форума принимает участие делегация Самарской области. Тема форума — «Гражданское общество: достижения, лица, события». Форум «Сообщество» — открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества.

Традиционно форумы «Сообщество» проводятся Общественной палатой РФ в различных федеральных округах страны. В этом году площадкой проведения форума была выбрана Самарская область. Форум проходил в Самаре 28-29 августа и объединил представителей федеральных и региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления, активистов, некоммерческие организации, социальных предпринимателей, представителей бизнес-сообщества.

В регионе проводится большая совместная работа с Общественной палатой Самарской области и некоммерческим сектором по поддержке наиболее эффективных практик гражданской активности, разработке и реализации социальных проектов, развитию сотрудничества между обществом, бизнесом и властью. В ходе пленарной сессии форума «Сообщество» в Самаре Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что мероприятие прошло в юбилейный для региональной Общественной палаты год.

«Это подчеркивает с одной стороны активность, значимость региональной Общественной палаты, а с другой стороны – это признание заслуг всех неравнодушных людей, которые живут, творят, созидают на самарской земле, побеждают каждый день, поддерживают наших бойцов – защитников Отечества. Главное достояние, богатство Самарской области – это активные, неравнодушные люди», - подчеркнул Глава региона.

Традиционно лидирующие позиции в России занимает волонтерское движение Самарской области. Сейчас в регионе около 4,5 тысяч НКО. В прошлом году область вошла в тройку лидеров по числу победителей и объему полученных грантов Фонда Президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. «Такое соработничество по развитию нашей родной самарской земли, по созданию условий раскрытия талантов каждого гражданина и приводит к результатам, которые сегодня заметны и на федеральном уровне», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

О развитии гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, существующих проблемах и возможных путях их решения, распространении наиболее успешных практик в эти дни говорят на итоговом форуме в Москве. Секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева отметила, что форум посвящен не только итогам работы Общественной палаты, но и в первую очередь всем тем людям, кто тратит свои силы, время, энергию, чтобы помогать другим.

Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов провел тематический трек «Быть с Россией. Принципы воспитательной и мировоззренческой работы с подрастающим поколением», где эксперты обсудили принципы патриотического воспитания подрастающего поколения и мероприятия, реализуемые в рамках мировоззренческой работы с молодежью: введение единого учебника истории для школьников, цикла занятий «Разговоры о важном», курса «Основы российской̆ государственности», реализацию проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» и др. Как отметил модератор, в условиях проведения специальной военной̆ операции и внешних вызовов нельзя упустить подрастающее поколение, а необходимо минимизировать влияние враждебной пропаганды и деструктивных идей и течений, воспитать настоящих патриотов, защитников Родины.

Член Общественной палаты РФ от Самарской области Павел Покровский провел круглый стол «Мобилизация культуры. Ответы на вызовы, стоящие перед культурным сообществом». Поскольку культура, в числе прочего, решает вопросы сохранения фундаментальных ценностей и принципов, лежащих в основе единства российского общества, определяя реализацию задачи сбережения народа страны, то по мнению Павла Покровского, необходимо четкое понимание последовательности и системности действий, направленных на сохранение и укрепление гражданской идентичности с упором на традиционные духовно-нравственные ценности.

«Последствия фальсификации исторической памяти, распространения ложной информации об отечественной истории приводят к ослаблению единства народа, снижению культурного уровня общества. Основные институты гражданского общества, в первую очередь Общественная палата России и сеть региональных общественных палат, могут стать одним из основных механизмов формирования гармонично развитой личности как ячейки общества и занять ведущую роль в укреплении единства и сплоченности гражданского общества посредством культурного и гуманитарного развития, - подчеркнул Член Общественной палаты РФ от Самарской области. - Важным направлением обсуждения стал запрос граждан на популяризацию российской культуры, русского языка и литературы, расширение и поддержку международных и гуманитарных связей̆, в том числе в целях поддержки соотечественников, проживающих за пределами государства».

Также в рамках форума состоялись тематические треки: «Патриотический консенсус», «Традиционные ценности», «Новое образовательное лидерство», «НКО: Новые реалии — новые решения», «Устойчивое развитие», «Общественный контроль», «Территориальное развитие», «Международное сотрудничество» и др.

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