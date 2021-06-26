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В Москве полицейские задержали не менее девяти человек на митинге противников вакцинации

26 июня 2021 21:39
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Всего на митинге присутствовало около 500 человек. 

Полицейские задержали не менее девяти человек на митинге противников вакцинации от коронавируса, который проходил в Новопушкинском сквере в центре Москвы. В числе задержанных депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин, передал корреспондент ТАСС с места событий.

Митинг организован депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. 

Всего на митинге присутствовало около 500 человек. 

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Новопушкинском сквере проходит собрание противников обязательной вакцинации, пишет РИА Новости.

"Задержали человек десять, в том числе Николая Григорьевича (Зубрилина). Акция проходила мирно и уже подходила к концу, как вдруг начали задерживать. Полиция посчитала, что это митинг, а не встреча с депутатом", - сказал пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов, уточнив, что задержали всех выступавших с микрофоном.

 

Фото:   Михаил Терещенко/ТАСС, архив

Теги: задержание Москва противники вакцинации

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