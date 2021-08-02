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В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Турции

2 августа 2021 23:29
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По данным ведомства, пятеро россиян находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в реанимации.

По данным ведомства, пятеро россиян находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в реанимации, передает ТАСС.

"В провинции Анталья, в районе курортного города Манавгат, произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов. На данный момент из 22 человек, находившихся в автобусе, три человека погибли, пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще два человека - в реанимации. Ситуация с оказанием медицинской помощи российским туристам находится на контроле Министерства здравоохранения Российской Федерации", - говорится в сообщении Минздрава РФ.

В понедельник в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов. Автобус перевозил в аэропорт из поселка Конаклы группу из 22 российских туристов, среди них находились девять детей. По информации компании "Интурист", погибли четыре гражданина России, в четырех больницах находятся 16 человек. В компании сообщили, что все они из Самарской области, туристов из других регионов не было.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.

 

Фото:  pixabay

Теги: ДТП с туристами Турция

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