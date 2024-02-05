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В Минтрансе рассказали, кто будет виноват в ДТП с беспилотными автомобилями

5 февраля 2024 15:08
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Минтранс доработал законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС).

Минтранс доработал законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС), в котором подробно описано, кто будет нести ответственность за ДТП с беспилотными автомобилями, сообщает iphones.ru со ссылкой на Коммерсантъ.

В документе описываются условия, при которых беспилотники смогут ездить по дорогам:

- Наличие «бортового устройства регистрации событий»

- Наличие системы, позволяющей дистанционно перевести машину в «состояние минимального риска» (когда автопилот отключается, а машина останавливается в безопасном и разрешенном месте для выхода пассажиров)

- Установлены последние обновления прошивки

- Машина стоит на учете в ГИБДД

В случае ДТП с беспилотным авто, основную ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу «третьих лиц, среде», будет нести владелец машины, если он не докажет, что вред возник вследствие «непреодолимой силы или умысла потерпевшего».

Также у него будет возможность переложить вину на производителя, но только если будет доказано, что авария произошла в связи «с конструктивными особенностями (недостатками) системы управления или ВАТС в целом».

Если авария произошла в связи с «неосуществлением диспетчерского контроля», то ответственность будет лежать на диспетчере — сотруднике, который дистанционно мониторит состояние машины и при необходимости отключает автопилот.

Если авария произошла из-за плохого техобслуживания, то ответственность ляжет на дилера.

Оформлять ДТП с ВАТС смогут только сотрудники ГИБДД. Европротокол в этом случае будет запрещен.

По плану Минтранса закон должен вступить в силу 1 сентября 2025 года. Также в 2025 году в России могут разрешить ездить беспилотным машинам по дорогам общего пользования. 

Теги: Россия

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