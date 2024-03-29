В межсезонье госавтоинспекторы напомнили самарским пешеходам о личной безопасности

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В утреннее время вблизи одного из городских парков областного центра сотрудники Госавтоинспекции организовали профилактическое мероприятие, на котором напомнили пешеходам о важности соблюдения правил безопасности при переходе проезжей части.

Непосредственное участие в акции приняла представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, председатель региональной общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Ольга Доронина.

Полицейские и общественники при общении с участниками дорожного движения обращали внимание на нестабильные погодные условия, при которых крайне важно правильно скорректировать модель поведения на дороге. «Если на улице дождь или туман – видимость водителя ухудшается в несколько раз, поэтому только убедившись в полной безопасности можно начинать переход» - советовали инспекторы. Ольга Доронина призывала пешеходов быть максимально бдительными в условиях непогоды и отдавать предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами.

В профилактических беседах госавтоинспекторы акцентировали внимание пешеходов на том, что они как и водители, несут ответственность за нарушение Правил дорожного движения.

В завершении мероприятия Ольга Доронина отметила важность проводимой профилактической работы сотрудниками Госавтоинспекции, которая особенно актуальна и своевременна при смене сезонов.