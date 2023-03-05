В МЧС России создано новое одноименное мобильное приложение по безопасности

100

Сервис разработан как личный помощник пользователя и призван содействовать формированию культуры безопасного поведения как среди взрослого, так и среди подрастающего поколения.

Приложение позволяет подготовиться к различным чрезвычайным ситуациям, получать актуальную информацию о возможных угрозах и рисках, вопросах гражданской обороны и защиты населения, поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе. В приложении пользователю доступен вызов службы спасения, а также определение геолокации, которой он может поделиться в случае необходимости.

Полезная информация, рубрики и интерактивы - все о безопасности теперь в одном приложении в вашем смартфоне.

Приложение доступно в онлайн-магазинах RuStore, Play market, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям региона установить приложение по безопасности «МЧС России».