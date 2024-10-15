В Кошкинском районе полицейские в игровой форме напомнили детям и взрослым ПДД

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В Кошкинском районе сотрудники Госавтоиспекции провели с воспитанниками детского сада и их родителями профилактическое мероприятие по знаниям правил дорожного движения.

Встреча прошла в игровой форме. Четыре семейные команды участвовали в увлекательном конкурсе "Папа, мама, я - знающая ПДД семья".

Дружные, активные представили команд: "Пешеходы", "Знатоки ПДД", "Зебра", "Светофоры", выполнили множество заданий и показали сценки по правилам дорожного движения.

Сотрудники полиции, в свою очередь, напомнили детям и взрослым о необходимости быть внимательными и осторожными при переходе проезжей части и подчеркнули, что нужно неукоснительно соблюдать правила безопасности на дороге.

В завершение мероприятия полицейские подарили ребятам и их родителям призы и пожелали быть ответственными участниками дорожного движения.