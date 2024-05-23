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Любителей пеших походов в предстоящие выходные ждет настоящий праздник. В Кинельском районе 26 мая пройдет фестиваль, посвященный турмаршруту «Кинельская кругосветка». Он был создан год назад по инициативе жителя Кинеля, опытного туриста и проводника Сергея Попова.



Мероприятие начнется в 9 утра с торжественной части в Красносамарском лесничестве на окраине села Малая Малышевка. Затем все желающие в сопровождении гидов смогут пройти часть «кругосветки» по живописной местности.



– Можно будет выбрать из троп, рассчитанных на разные уровни физподготовки. Одна протяженностью 10 км пройдет по ровной лесной дороге, другая 20 км и еще одна около 30 км – для продвинутых путешественников. Для семей с детьми предусмотрен простой маршрут «Семейный» – 5 км. На маршруты стартуем в 10 часов, – рассказывает инициатор фестиваля Сергей Попов.



Организаторы сообщают, что все дистанции без спусков и подъемов, проходят по проселочным дорогам, по сосновому и смешанному лесу. Участвовать может любой желающий, мероприятие бесплатное.

Фото: пресс-служба правительства СО