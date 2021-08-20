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В Кинеле откроется интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»

20 августа 2021 14:23
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Программа открытия будет включать в себя большое количество увлекательных мероприятий.

С 21 по 30 августа в Кинеле пройдет областная общественная акция «Живая история Самарской губернии».

21 августа в 18:00 на площади Мира состоится торжественное открытие уникальной интерактивной выставки с дополненной реальностью (AR) «Живая история Самарской губернии».

Программа открытия будет включать в себя большое количество увлекательных мероприятий: это и уличный фестиваль кино, и проведение тематической викторины по объектам выставки, и работа интерактивной площадки «Поздравь Самарскую губернию с юбилеем», детской площадки с анимационной игровой программой и многое другое. 

В период с 23 по 27 августа все жители и гости Кинеля смогут стать участниками деловой программы «Ресурсная среда для каждого», в рамках которой министерство труда, занятости и миграционной политики, министерство экономического развития и  инвестиций, министерство образования и науки и министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области проведут тематические форсайт-сессии, где приглашенные спикеры-специалисты в этих сферах поделятся знаниями и опытом и ответят на актуальные вопросы.

Уже действуют специальные интернет-ресурсы, на которых каждый сможет познакомиться с достижениями Самарского региона: в сети «Инстаграмм» – https://www.instagram.com/history_63/, «ВКонтакте» – https://vk.com/nasledie_pobeda. Кроме того, «ВКонтакте» уже проходят три онлайн-мероприятия: конкурс плакатов и конкурс видеороликов, где можно рассказать о достоянии своей малой родины, а также онлайн-марафон по истории и достижениям Самарского региона «Живая история Самарской губернии». Итоги будут подводиться еженедельно. 

 

Теги: интерактивная выставка Кинель

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