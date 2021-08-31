Реконструкция автомобильной дороги Кинель – Богатое – Борское начнется в 2021 году

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На средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году начнется II этап реконструкции одной из самых долгожданных и востребованных трасс. Автомобильную дорогу Кинель – Богатое – Борское отремонтируют на участке км 0+000-км 7+000 в муниципальном районе Кинельский Самарской области.

Участок автомобильной дороги Кинель – Богатое – Борское с км 1+236 по км 7+000, проходящий в границах городского округа Кинель, давно нуждался не только в ремонте дорожного покрытия, но и расширении проезжей части.

Об этом обращались тысячи жителей Кинеля в социальных сетях к губернатору Самарской области. История реализации реконструкции этой дороги и благоустройство близлежащей территории длится с 2013 года и наконец, близится к завершению.

Сейчас дорога относится к III категории - обычной автомобильной дороге, с 2-мя полосами движения. Важнейшая автомагистраль, проходит в границах городского округа Кинель, соединяет районные и областные центры Самарской области. Учитывая условия движения на автодороге: высокий уровень загрузки, сплошной поток автомобилей, движущихся с малыми скоростями, крайне необходимо довести ее до магистральной дороги регулируемого движения.

Проектной документацией предусмотрено расширение проезжей части дороги до 4-х полос движения, устройство остановочных пунктов, искусственного освещения, организация пешеходных переходов и тротуаров.

Период реализации начнется с даты заключения контракта (ориентировочно - октябрь 2021) по 31 августа 2023 года.

Протяжённость введённых в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием к 2023 году составит почти 5,9 км.

По своей масштабности предстоящие работы отнесены к капиталоёмким проектам. Начальная (максимальная) цена контракта – более 1 млрд. рублей (1 081 622 765 рублей). В текущем году на начальные работы будет направлено 545,8 млн рублей, в последующие годы планируется 535,8 млн. рублей.

Начать реконструкцию жизненно важной трассы в этом году стало возможным благодаря опережающему финансированию Самарской области из федерального бюджета, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом страны Владимиром Путиным.

Масштабные планы по улучшению транспортной инфраструктуры в Самарской области, и работа на объектах местного значения — часть Стратегии лидерства, которую разработали в губернии в 2018 году по инициативе Дмитрия Азарова и при участии большинства жителей региона. Он направлен на улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили.