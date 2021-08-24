Я нашел ошибку
Главные новости:
Общее количество участников Автопарада до 100 автомобилей и мотоциклов.
В Самаре в день города впервые пройдет автопарад и выставка редких автомобилей и мотоциклов
Сегодня уже отчетливо видны все задумки архитекторов.
На озере Крымское в Кинеле появятся корабль и маяк
До конца 2021 года, в соответствии с графиком, из списка проблемных готовятся исключить девять объектов.
В облправительстве обсудили механизмы завершения строительства проблемных объектов 
24 августа в Тольятти состоялось выездное рабочее совещание по устранению нарушений, выявленных при строительстве эстакады.
Дорожную развязку на трассе М-5 в Тольятти введут в эксплуатацию в октябре текущего года
Сегодня закрывается вторая полоса на Московском шоссе в районе улицы Гастелло в направлении «в город».
Продолжается подготовка Самары к отопительному сезону
При его участии и под его руководством с 1961 по 2001 год развивалось предприятие. 
90 лет Владиславу Плятнеру, который всю свою профессиональную жизнь посвятил работе самарского водоканала
Главный онколог Самарской области рассказал, кому не надо прививаться от COVID-19.
Как влияет СOVID-19 на онкологических пациентов, показана ли им вакцинация
На котором собрались 35 представителей «серебряного» добровольчества.
В Самарской области состоялся Окружной форум «Серебряный актив»
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.95
-0.12
EUR 86.81
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ пройдут мероприятия  к памятной дате – Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Военные приглашают жителей Самарской области на форум "Армия-2021"
В Самаре дан старт Слёту институций современного искусства
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

На озере Крымское в Кинеле появятся корабль и маяк

24 августа 2021 17:42
45
Сегодня уже отчетливо видны все задумки архитекторов.

В прошлом году проект по преображению территории вокруг озера Крымское в Кинеле стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях.

Сегодня уже отчетливо видны все задумки архитекторов. Построен корабль, который будет сценой для проведения различных мероприятий. Фонтан в виде парусника станет истинным украшением будущей набережной. Паруса ему заменяют капли воды, струящиеся вниз. Хорошо видны пешеходная и велодорожки. Террасированные спуски к воде сделаны из дерева. Здесь установлены три большие качели. По периметру пешеходной зоны расставлены садовые диваны с навесом и скамейки, высажены деревья, смонтирован понтон на воду. Подрядчик уже ведет работы по монтажу маяка. Он разместится в центре парка и станет смотровой площадкой. Общая площадь благоустраиваемого парка 4 гектара.

В Управлении архитектуры и градостроительства администрации Кинеля отметили, что в проекте постарались учесть все пожелания жителей. 

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги: Кинель озера Крымское

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Кинеле потушили крупный пожар
23 августа 2021, 13:56
В Кинеле потушили крупный пожар
Горело деревянное здание на площади 500 кв. м. Происшествия
614
Программа открытия будет включать в себя большое количество увлекательных мероприятий.
20 августа 2021, 14:23
В Кинеле откроется интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
Программа открытия будет включать в себя большое количество увлекательных мероприятий. Общество
779
Проект в прошлом году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях.
28 июля 2021, 17:40
В Кинеле реализуется проект по преображению территории вокруг озера Крымское
Проект в прошлом году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Благоустройство
839

В центре внимания
Еще 434 жителей Самарской области заболели коронавирусом
24 августа 2021  13:18
Еще 434 жителей Самарской области заболели коронавирусом
231
Минстрой Самарской области возглавил Николай Плаксин
24 августа 2021  12:50
Минстрой Самарской области возглавил Николай Плаксин
232
Ко Дворцу спорта в Самаре вернули памятник Высоцкому
24 августа 2021  12:42
Ко Дворцу спорта в Самаре вернули памятник Высоцкому
198
Военные приглашают жителей Самарской области на форум
24 августа 2021  11:53
Военные приглашают жителей Самарской области на форум "Армия-2021"
322
23 августа 2021  21:00
Дмитрий Азаров в Борском районе встретился с пострадавшими жителями сел Немчанка и Гвардейцы
615
Весь список