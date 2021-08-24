На озере Крымское в Кинеле появятся корабль и маяк

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В прошлом году проект по преображению территории вокруг озера Крымское в Кинеле стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях.

Сегодня уже отчетливо видны все задумки архитекторов. Построен корабль, который будет сценой для проведения различных мероприятий. Фонтан в виде парусника станет истинным украшением будущей набережной. Паруса ему заменяют капли воды, струящиеся вниз. Хорошо видны пешеходная и велодорожки. Террасированные спуски к воде сделаны из дерева. Здесь установлены три большие качели. По периметру пешеходной зоны расставлены садовые диваны с навесом и скамейки, высажены деревья, смонтирован понтон на воду. Подрядчик уже ведет работы по монтажу маяка. Он разместится в центре парка и станет смотровой площадкой. Общая площадь благоустраиваемого парка 4 гектара.

В Управлении архитектуры и градостроительства администрации Кинеля отметили, что в проекте постарались учесть все пожелания жителей.

Фото: пресс-служба облправительства