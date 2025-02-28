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В Кинель - Черкасскую центральную районную больницу поступило новое оборудование - цистоскопическая стойка. Современная аппаратура значительно расширила возможности диагностики и повысила точность результатов исследований.

Цистоскопическое исследование — один из наиболее информативных и оперативных методов диагностики, позволяющий получить важные данные о состоянии органов мочевыводящей системы. Процедура играет ключевую роль в своевременном выявлении онкологических заболеваний, предраковых состояний, воспалительных процессов, мочекаменной болезни и других патологий. Длительность— 10 минут. Благодаря высокой точности диагностики и детализации, специалисты оперативно подбирают эффективное лечение.

«Изображение выводится на монитор с возможностью увеличения в несколько тысяч раз. Это позволяет детально изучить характер опухоли или других изменений. Теперь цистоскопическое исследование доставляет меньше дискомфорта для пациентов. Оборудование делает процедуру менее болезненной и травматичной, особенно для мужчин, у которых заболевания мочевыводящих путей часто требует быстрого оперативного вмешательства», - отметил заместитель главного врача по лечебной части Павел Журавлев.

Новое оборудование размещено в приемно-диагностическом отделении. На нём работает молодой специалист, который прошёл специальное обучение.

«Цистоскопические исследования доступны не только для пациентов, которые прикреплены к нашей больнице, но и для жителей соседних районов. Благодаря современным технологиям мы можем увеличить количество осмотренных пациентов», - рассказал медработник.

В будущем с помощью новой аппаратуры планируется проводить биопсию — извлекать образцы тканей, с которыми затем специалисты лаборатории будут снимать мазки и исследовать их.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В этом году в учреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО