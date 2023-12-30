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В канун Нового года самарские росгвардейцы навестили ветерана Великой Отечественной войны

30 декабря 2023 11:37
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В канун Нового года самарские росгвардейцы навестили ветерана Великой Отечественной войны

В рамках традиционной акции «С Новым годом, ветеран!» самарские росгвардейцы поздравили участницу Великой Отечественной войны Валентину Дмитриевну Коновалову с наступающими новогодними праздниками и со 100-летним юбилеем, который она отметила в декабре.

Валентина Дмитриевна Коновалова – ветеран Великой Отечественной войны, 18-летней девушкой ушла на фронт добровольцем. Она сформировала из комсомолок-активисток небольшой женский отряд, который в Подмосковье выполнял задания по поиску и нейтрализации немецких диверсионных групп. При выполнении одного из заданий Валентина Дмитриевна была ранена и получила контузию – после этого она была комиссована и направлена в Куйбышев, где продолжила службу, охраняя склады порохового завода. Благодаря внимательности Валентины Дмитриевны на предприятии был предотвращен террористический акт.

Тягот и лишений, выпавших на  долю Валентины Дмитриевны, хватило бы на несколько человеческих судеб, но, несмотря на это, она смогла сохранить оптимизм, уникальное чувство юмора, а ее удивительному жизнелюбию могут позавидовать молодые росгвардейцы.

- Для нас большое счастье, что среди нас живут настоящие легенды, свидетели Великой Победы. Те, кто дарит потомкам живую память о минувших событиях. Мы сделаем все, чтобы  подвиг поколения победителей жил в веках,  - сказал в поздравлении заместитель начальника управления Росгвардии по Самарской области полковник Василий Суржок.

Гости вручили ветерану памятные подарки и пожелали ей крепкого здоровья, долгих лет жизни. В завершении, Валентина Дмитриевна поблагодарила росгвардейцев за встречу, заботу, внимание и пожелала им успехов на службе в наступающем году.

Теги: Росгвардия

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