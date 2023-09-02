В канун Дня солидарности в борьбе с терроризмом росгвардейцы встретились с самарскими школьниками

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3 сентября - Дня солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день многонациональный народ нашей страны склоняет головы в память о жертвах террористических атак, с которыми сталкивалась Россия и отдает дань памяти погибшим соотечественникам. Накануне памятной даты сотрудники регионального управления провели разговоры о важном в самарских школах для воспитанников 9-11 классов.

Одно из таких мероприятий состоялось в муниципальной школе №124. Сотрудник одного из специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области напомнил ребятам о трагических событиях, произошедших 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане. Раны, нанесенные террористами в Беслане и других уголках планеты, кровоточат до сих пор. Он подробно рассказали подросткам о той опасности, которую терроризм представляет для современного общества, подчеркнул необходимость быть осторожными и бдительными, напомнив при этом правила безопасного поведения в школе и на улице.

Аналогичное мероприятие состоялось в самарской школе №128. Офицеры специального подразделения Росгвардии рассказали детям о событиях 2004 года в осетинском Беслане, театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, о сегодняшних жертвах террористических атак.