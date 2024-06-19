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В губернии утверждены правила для пунктов временного содержания безнадзорных животных

19 июня 2024 18:27
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Срок содержания бездомного животного в таком пункте — не более месяца.

Правительством Самарской области утверждены правила организации и работы пунктов временного содержания для безнадзорных животных. Постановление опубликовано во вторник, 18 июня, пишет «Волга Ньюс.

Документ устанавливает: порядок отлова и транспортировки животных в пункты временного содержания, порядок их стерилизации и других дальнейших действий, включая передачу в приюты, новым хозяевам, возврат на прежнее место пребывания, а также порядок подтверждения факта немотивированной агрессивности и умерщвления животных.

Пункты временного содержания могут быть муниципальными, государственными и частными, а также входить в состав приютов для животных. Содержать такие пункты имеют право индивидуальные предприниматели и организации. Срок содержания бездомного животного в таком пункте — не более месяца.

Постановлением запрещается передавать животных для проведения над ними лабораторных опытов. Новый владелец, взявший животное, обязан заботиться о нем. При отсутствии такой возможности хозяин обязан передать животное новому владельцу или в приют. При этом запрещено возвращать животное на прежнее место обитания.

Размещаться пункты могут в специально отведенных местах, вне зоны жилой застройки, на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Территория должна быть обнесена сплошным или сетчатым забором, исключающим возможность подкопа и побега животных. Вход и въезд должны быть оборудованы дезинфицирующими барьерами.

Пункт должен иметь в своем составе: карантинную зону, места для содержания животных, административную и производственную зоны, контейнерную площадку и морозильные камеры для биологических отходов.

Пункты обязаны возвращать животных их владельцам (после подтверждения права собственности) после возмещения расходов, связанных с отловом и содержанием животного, включая оказанные ветеринарные услуги. Владелец будет обязан оплатить административный штраф за нарушение правил выгула животных.

Новые владельцы могут забрать животное только после стерилизации (за исключением котят и щенков младше 5 месяцев) и чипирования, по договору передачи животных.

Животные, которых не заберут в течение месяца, будут стерилизованы и возвращены на места прежнего обитания или умерщвлены.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

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