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В губернии туман и идет дождь: ГАИ рекомендует водителям и пешехода, проявлять повышенное внимание и меры безопасности на дороге

16 марта 2025 17:44
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Проявляйте максимальную бдительность.

На территории Самарской области осадки в виде дождя, туман и ограниченная видимость. Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана, Госавтоинспекция рекомендует как водителям, так и пешеходам, проявлять повышенное внимание и меры безопасности на дороге.

Автомобилистам необходимо следить за соблюдением скоростного режима, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал движения. Также, важно проверить исправность световых приборов. При обгоне и перестроении обязательно включать указатели поворота.

Пешеходам стоит помнить, что человека в темной одежде плохо видно на проезжей части, особенно в темное время суток и в условиях тумана, в этой связи настоятельно рекомендуем использовать на одежде световозвращающие элементы.

Проявляйте максимальную бдительность, сообщает пресс-служба ГАИ СО.

 

Фото:   пресс-служба ГАИ СО

 

 

Теги: Самара Экология

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