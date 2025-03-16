В губернии туман и идет дождь: ГАИ рекомендует водителям и пешехода, проявлять повышенное внимание и меры безопасности на дороге

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На территории Самарской области осадки в виде дождя, туман и ограниченная видимость. Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана, Госавтоинспекция рекомендует как водителям, так и пешеходам, проявлять повышенное внимание и меры безопасности на дороге.



Автомобилистам необходимо следить за соблюдением скоростного режима, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал движения. Также, важно проверить исправность световых приборов. При обгоне и перестроении обязательно включать указатели поворота.



Пешеходам стоит помнить, что человека в темной одежде плохо видно на проезжей части, особенно в темное время суток и в условиях тумана, в этой связи настоятельно рекомендуем использовать на одежде световозвращающие элементы.



Проявляйте максимальную бдительность, сообщает пресс-служба ГАИ СО.

Фото: пресс-служба ГАИ СО