В ГУ МЧС СО поздравляли женщин с наступающим праздником

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Сегодня, накануне Международного женского дня, в актовом зале Главного управления МЧС России по Самарской области состоялось торжественное собрание.

Перед началом мероприятия, в фойе, женщин встречали офицеры из числа сотрудников Главка, поздравляли их с наступающим праздником и дарили тюльпаны, как символ весны и красоты.

Начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Олег Бойко поздравил всех женщин с приближающимся праздником:

«Дорогие наши женщины, коллеги. Поздравляю вас с наступающим праздником 8 марта. От всей души желаю вам крепкого здоровья, весеннего настроения, любви и благополучия! Пусть сбываются ваши мечты, и каждый новый день приносит радость!»

В честь праздника начальник Главного управления вручил сотрудницам ведомственные награды.

В Главном управлении служат более тысяич женщин. Это диспетчеры, радиотелефонисты, инспекторы государственного пожарного надзора и государственной инспекции по маломерным судам, психологи и многие другие. Каждая из них вносит свой вклад в развитие и совершенствование системы МЧС России, выполняя порой сложные и рискованные задачи для обеспечения безопасности жителей нашего региона.

Фото: ГУ МЧС СО