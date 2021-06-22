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В Государственную Думу РФ внесен законопроект, направленный на борьбу с онлайн-пиратами

22 июня 2021 10:26
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В Государственную Думу РФ внесен законопроект, направленный на борьбу с онлайн-пиратами

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, направленный на борьбу с онлайн-пиратами. Эта законодательная инициатива закрепляет положения Антипиратского меморандума и в случае ее принятия, позволит всем правообладателям самостоятельно удалять нелегальный контент из поисковой выдачи в интернете. 

Сейчас эта практика распространяется только на компании, подписавшие Антипиратский меморандум. Практика предварительной апробации доказала свою эффективность. Участникам рынка удалось накопить достаточный опыт борьбы с пиратским контентом в рамках «неформального» договора и подготовить инструментарий Антипиратского меморандума к законодательному закреплению.

Как отмечают эксперты, в последние годы российский рынок официальных онлайн-кинотеатров показывает значительные темпы развития и, очевидно, сохранит эту динамику и в будущем. Благодаря принятым мерам, правообладателям удастся еще более эффективно бороться с нелегальным контентом в сети, оперативно реагировать на его появление и исключать дальнейшее распространение, что позволит отрасли развиваться успешнее.

«Инициативы по борьбе с «пиратством» можно только приветствовать. Это шаги в защиту прав предпринимателей и профессионалов, зарабатывающих на творчестве и творчеством. Как правило, заработанное инвестируется в эту же сферу. То есть речь о людях, развивающих культуру. Есть вопрос по технической реализации ограничения выдачи поисковых результатов по территориальному признаку. Ведь существуют достаточно доступные способы скрыть местоположение», - отмечает главный редактор информационного портала «Волга Ньюс» Александр Сидоров.

Проблему онлайн-пиратства невозможно решить быстро и с помощью одного законопроекта. Это явление по-прежнему широко распространено в России и за рубежом, но наметилась позитивная тенденция - его масштабы стали сокращаться, а значит в обществе наметился переход к  более правовому инфополю, и подписная модель потребления контента – одна из его составляющих. Закрепление инструментов Антипиратского меморандума в законе РФ стало одним из первых своевременных актуальных шагов в этом направлении. 

Теги: госдума нелегальный контент пираты

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