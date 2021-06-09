В Госдуме предлагают ввести безусловный доход в размере 10 тысяч

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Необходимые для этого 18 трлн рублей — неподъемная сумма для бюджета, отмечают экономисты.

В России предлагают ввести безусловный базовый доход в размере 10 тыс. рублей. С такой инициативой к правительству намерены обратиться депутаты Госдумы.

По расчетам фракции «Справедливая Россия», ежегодно на это потребуется выделять до 18 трлн рублей. Их коллеги в парламенте согласны, выплаты нужны, но отмечают, что необходимо четко рассчитать план финансирования.

В экспертном сообществе считают, что такие расходы пока невозможно реализовать из-за ограниченности бюджета. Выступая на ПМЭФ глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что выплата безусловного базового дохода для каждого россиянина в перспективе станет реальностью.

Безусловный базовый доход — социальная концепция, предполагающая регулярную выплату определенной суммы денег каждому члену сообщества со стороны государства. Средства начисляются всем, вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения работы, пишут Известия.