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В Год семьи в России стартовал проект поддержки семейного чтения

19 июля 2024 15:25
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Благодаря социально значимому проекту «Читающая мама» родители получат уникальную возможность провести качественное время со своими детьми, обсуждая прочитанное и углубляясь в мир воображения и знаний.

В Год семьи Российский книжный союз запустил общероссийский проект «Читающая мама», направленный на популяризацию чтения.

Проект поддержки детского чтения «Читающая мама» (мамачитает.рф) призван возродить одну из самых семейных традиций — совместное чтение родителя и ребенка, так как привычка к чтению формируется именно в семье. Родители, которые любят читать, передают эту любовь детям.

Проект «Читающая мама» реализует Российский книжный союз при участии профильных экспертов. Инициатива направлена на то, чтобы вдохновить родителей, уделять больше времени совместному чтению с детьми. Любовь, доброта и патриотизм — все эти качества передаются от поколения к поколению не только словами, но и через культурные артефакты, такие как литература.

На сайте мамачитает.рф собраны подборки книг по официально утвержденным традиционным ценностям, среди которых Жизнь, Достоинство, Права и свободы человека, Патриотизм, Гражданственность, Служение Отечеству, Высокие нравственные идеалы, Крепкая семья, Приоритет духовного над материальным, Единство народов России и др. Также здесь родители смогут разобраться в причинах, почему они недостаточно часто читают детям, узнают, как найти подход к ребенку, чтобы заинтересовать его книгами и др. Проект разработан совместно с Русской школьной библиотечной ассоциацией на основе лучших практик методологической и педагогической базы.

«Совместное чтение способствует укреплению не только семейных связей, но и развитию эмоциональной близости, а также взаимопонимания внутри каждой семьи. Этот процесс помогает детям развивать языковые и когнитивные навыки, а также формирует у них любовь к книгам. Проект «Читающая мама» стремится познакомить родителей с лучшими образцами детской и семейной литературы, которые иллюстрируют такие важные темы, как человеческие отношения, моральные дилеммы и культурное наследие. Это позволяет не только расширять кругозор детей, но и закладывать в них основополагающее осознание важности нравственных ценностей в жизни», — отметил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

В поручениях Президента РФ Владимира Путина значительное внимание уделяется вопросу поддержки детского, юношеского и семейного чтения. Проект «Читающая мама» играет важную роль в поддержании и развитии семейной традиции совместного чтения. В рамках Года семьи данная инициатива приобретает еще большую значимость, подчеркивая важность передачи основополагающих человеческих ценностей через книги.

Особенностью кризиса детского чтения в XXI веке является неблагоприятная читательская среда. Ребенок зачастую растет в окружении мало читающих взрослых и в отсутствии качественных фондов детской литературы. Сокращается как читательская аудитория, так и сегмент детской литературы. Как следствие — результаты таких исследований, как общероссийская оценка по модели PISA, согласно которой доля обучающихся, достигших высоких результатов по читательской грамотности (5 и 6 уровни), составила 7%, по математической — 11%, 14% школьников при этом вовсе не достигли порогового уровня по читательской грамотности. Ключевая задача проекта — вовлечь в пространство чтения родителей с детьми, сохранить статус книги как незаменимого инструмента в процессе образования, воспитания, передачи культурного наследия и ценностей. Сегодня, когда наша реальность стремительно меняется, книга остается фундаментом образования, отправной точкой роста интеллектуального уровня нации, повышения конкурентоспособность страны во всех сферах, от экономики до науки и культуры.

Благодаря социально значимому проекту «Читающая мама» родители получат уникальную возможность провести качественное время со своими детьми, обсуждая прочитанное и углубляясь в мир воображения и знаний.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Россия

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