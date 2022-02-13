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Популярность Дня святого Валентина продолжает снижаться. В этом году праздновать его будут только 12% россиян — вчетверо меньше, чем 15 лет назад. Тем не менее каждый третий мужчина, состоящий в браке или отношениях, подарит своей возлюбленной цветы.



В этом году только 12% россиян собираются отмечать День святого Валентина, 78% проигнорируют его. Сторонников праздника больше среди россиян до 34 лет (16%) и женщин (14% против 11% среди мужчин).



День влюбленных пришел в Россию в 1990-х, однако уже на протяжении 15 лет его популярность неуклонно снижается. Если в 2007 году праздник отмечал каждый второй россиянин, то уже в 2009-м — только 40%, а в 2021-м — лишь 13%.



Тем не менее каждый третий мужчина, состоящий в браке или отношениях (33%), в День святого Валентина собирается подарить любимой женщине цветы. Готовность порадовать букетом свою «вторую половину» зависит от возраста: если среди мужчин до 34 лет это сделает каждый второй (50%), то среди респондентов старше 45 — только каждый четвертый (27%). В этом году купить цветы для возлюбленной 14 февраля планирует на 5 п.п. меньше мужчин, чем в прошлом.



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 548

Время проведения: 31 января — 9 февраля 2022 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 3000 респондентов

Фото: pixabay.com