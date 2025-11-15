Я нашел ошибку
Юные слушатели смогут открыть для себя мир классической музыки, а взрослые — вновь пережить яркие эмоции от встречи с любимыми произведениями.
16 ноября в СОУНБ пройдёт концерт, посвященный юбилею Петра Ильича Чайковского
Машины используются для оказания неотложной медицинской помощи, транспортировки пациентов в медучреждения, биоматериалов и медицинских работников.
В этом году Самарская городская поликлиника №3 получила 6 новых машин
В этом году Самарская городская поликлиника №3 получила 6 новых машин
В Самаре утром в субботу на Антонова-Овсеенко из-под земли забил фонтан
В Самаре на Антонова-Овсеенко из-под земли забил фонтан
В разделке гигантского экземпляра принял участие студент из Самарской области
В разделке гигантского экземпляра принял участие студент из Самарской области
В областном центре на улице Алма-Атинской перекрыли движение до конца 2025 года
В областном центре на улице Алма-Атинской перекрыли движение до конца 2025 года
15 ноября ПВО сбила БПЛА над Самарской областью
15 ноября ПВО сбила БПЛА над Самарской областью
Трое молодых людей пострадали в ДТП в Промышленном районе Самары
Трое молодых людей пострадали в ДТП в Промышленном районе Самары
В СОУНБ пройдет открытая встреча со специалистами "Металлист-Самара"
В СОУНБ пройдет открытая встреча со специалистами "Металлист-Самара"
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В этом году Самарская городская поликлиника №3 получила 6 новых машин

15 ноября 2025 14:35
85
Машины используются для оказания неотложной медицинской помощи, транспортировки пациентов в медучреждения, биоматериалов и медицинских работников.

 300 выездов в месяц: в Самарской поликлинике №3 медработники оказывают медпомощь на новых автомобилях

В этом году Самарская городская поликлиника №3 получила 6 новых машин – 5 «Лада Гранта» и «ГАЗ Соболь». Машины используются для оказания неотложной медицинской помощи, транспортировки пациентов в медучреждения, биоматериалов и медицинских работников.

Всего за период реализации нацпроекта в автопарк поликлиники поступили 12 новых автомобилей. Благодаря этому удалось сократить время оказания медицинской помощи на дому, обеспечить стабильную работу в выходные дни – не менее 5 машин по графику, а также оптимизировать логистику между подразделениями поликлиники.

 «Обновление автопарка – важный шаг в повышении доступности медицинской помощи, – отметил главный врач поликлиники Александр Максимов, – Наши автомобили ежедневно выполняют до 60 вызовов, а в месяц – около 300, включая экстренные случаи и плановые мероприятия. Это особенно актуально для Ленинского и Самарского районов, где проживает более 80 тысяч человек».

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.Всего в этом году в медучреждения региона переданы 197 автомобилей.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

