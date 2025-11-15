85

300 выездов в месяц: в Самарской поликлинике №3 медработники оказывают медпомощь на новых автомобилях



В этом году Самарская городская поликлиника №3 получила 6 новых машин – 5 «Лада Гранта» и «ГАЗ Соболь». Машины используются для оказания неотложной медицинской помощи, транспортировки пациентов в медучреждения, биоматериалов и медицинских работников.



Всего за период реализации нацпроекта в автопарк поликлиники поступили 12 новых автомобилей. Благодаря этому удалось сократить время оказания медицинской помощи на дому, обеспечить стабильную работу в выходные дни – не менее 5 машин по графику, а также оптимизировать логистику между подразделениями поликлиники.



«Обновление автопарка – важный шаг в повышении доступности медицинской помощи, – отметил главный врач поликлиники Александр Максимов, – Наши автомобили ежедневно выполняют до 60 вызовов, а в месяц – около 300, включая экстренные случаи и плановые мероприятия. Это особенно актуально для Ленинского и Самарского районов, где проживает более 80 тысяч человек».



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.Всего в этом году в медучреждения региона переданы 197 автомобилей.

Фото: минздрав СО