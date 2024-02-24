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В День защитника Отечества на самарской набережной работала выставка пожарной техники МЧС России

24 февраля 2024 12:33
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В День защитника Отечества на самарской набережной работала выставка пожарной техники МЧС России

23 февраля,  в День защитника Отечества, Главным управлением МЧС России по Самарской области на набережной Волги была развернута тематическая выставка с современными образцами пожарно-спасательной техники.

В праздничный день жителям и гостям областной столицы представилась уникальная возможность увидеть современные образцы пожарно-спасательного вооружения.

На площадке был установлен пневмокаркасный модуль со снаряжением пожарно-спасательных подразделений.

Техника была представлена современным пожарным спасательным автомобилем на базе шасси Изудзу, основное целевое назначение которого - доставка пожарных, спасателей и комплекта пожарно-технического вооружения к местам пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также для обеспечения проведения спасательных и неотложно-восстановительных работ при их ликвидации.

Кроме этого, посетители выставки смогли увидеть снегоболотоход «РМ 500–2», который предназначен для транспортировки пострадавших из труднодоступных районов местности. Для этого снегоболотоход оснащен лебедкой. Так, если автомобиль увяз в грязи, то спасатели могут применить ее и вытащить транспортное средство. И, конечно, лебедка может помочь при извлечении пострадавших из колодцев и глубоких траншей.

Вниманию посетителей также был представлен снегоход «Yamaha «VK10D», который применяется при проведении поисково-спасательных работ или в других ситуациях, требующих оперативности и мобильности.

Повышенное внимание, особенно у детской аудитории, вызвал пожарный робот, созданный для работы в экстремальных условиях, когда обычные методы пожаротушения связаны с угрозой для жизни и здоровья человека. Робот представляет собой самоходное транспортное средство, с бортовой системой дистанционного управления и радиотелеметрии, системой пожаротушения и бортовой системой видеонаблюдения.

Еще один экспонат - боевая одежда пожарных (БОП) – одежда, предназначенная для защиты тела пожарного от опасных и вредных факторов окружающей среды, возникающих при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.

Дыхательные аппараты со сжатым воздухом "Профи-М" АП и «ОМЕГА 2» предназначены для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарного от вредного воздействия непригодной для дыхания, токсичной и задымленной газовой среды при тушении пожаров.

Наибольший интерес посетителей выставки вызвали пожарные и спасательные автомобили.

Каждый желающий на какое-то время смог ощутить себя настоящим огнеборцем: надеть форму пожарного, посидеть за рулем специального пожарного автомобиля.

Теги: МЧС

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