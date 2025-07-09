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В День семьи, любви и верности в Самаре чествовали многодетных

9 июля 2025 11:39
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В День семьи, любви и верности в Самаре чествовали многодетных
В этот день на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» собрали тех, для кого большая семья - счастье.

Тепло пообщалась, вручила подарки и поздравила супружеские пары и мам, которые продолжают воспитывать своих детей после потери мужей, Марина Сидухина, заместитель Секретаря Самарского реготделения партии «Единая Россия», координатор партпроекта «Крепкая семья» в Самарской области, член Совета Федерации ФС РФ.

«Я точно знаю, что в семьях, которые здесь, в этом зале, есть и любовь, и верность, и доверие, и взаимопонимание.  Потому что невозможно без этих всех качеств воспитывать детей и жить в многодетной семье.  Мы с вами разного возраста, у нас  разные специальности, но у нас у всех одна единственная общая профессия: мы  - родители», - напомнила Марина Сидухина.

Кроме того, многодетные и приёмные семьи  поздравили партнёры и друзья Штаба из сообщества "ВМЕСТЕ" и областного объединения многодетных семей.

«Семья - это про поддержку, доверие и безусловную любовь. И еще это про принятие, когда тебя любят таким, какой ты есть. И если наши домашние нас критикуют, то только для того, чтобы мы стали лучше. Это и есть настоящая семья», - уверены участники мероприятия.

День семьи провели  с радостью и пользой: 16 многодетных семей получили благодарственные письма и сладкие подарки, а для ребят организовали творческий  мастер-класс.

Вместе с мастером народных художественных ремёсел и промыслов Ириной Филатовой постаралась сделать весёлым и полезным. Пока родители решали с психологом Анастасией Горбушиной семейные ребусы, в детских руках родился подарок - оберег на счастье и долгую жизнь большой семьи. 

Напомним, что  поддержка семей с детьми — одно из важнейших направлений народной программы Единой России. 

Теги: Единая Россия

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