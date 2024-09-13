В День приема участников СВО судебные приставы приняли свыше 900 человек

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Свыше 900 человек, являющихся участниками специальной военной операции или их родственниками, пришли на прием к судебным приставам Самарской области в минувший четверг.

Жители региона могли попасть на прием к сотрудникам Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области с 08:00 до 20:00 в рамках Дня единого приема участников СВО и их родственников. Граждане обращались по вопросам, касающимся исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также приостановления исполнительных производств. Всего за день было принято 936 человек.

Так, в отделение судебных приставов Ставропольского района обратилась жительница Самарской области, чей бывший супруг в настоящее время находится в зоне проведения специальной военной операции. Женщина сообщила судебному приставу необходимую для получения алиментных платежей информацию. Сотрудником же Службы в рамках исполнительного производства было вынесено постановление об обращении взыскания на получаемую военнослужащим заработную плату.

Получить консультацию по всем интересующим вопросам можно ежедневно по телефону «Группы телефонного обслуживания»: 8 (846) 263-65-65. Также при помощи электронного сервиса «Электронная очередь записи на личный прием», который располагается на официальном сайте Главного управления (www.r63.fssp.gov.ru), можно записаться на личный прием.

Граждане, обратившиеся на прием без предварительной записи, принимаются в установленные дни и часы после окончания приема записавшихся посредством электронного сервиса. В случае отсутствия лиц, записанных посредством электронного сервиса, личным прием осуществляется в порядке общей очереди.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области