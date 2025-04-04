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В 64% компаний Самары существует традиция поздравлять сотрудников с днем рождения

4 апреля 2025 12:20
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В 64% компаний Самары существует традиция поздравлять сотрудников с днем рождения

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные граждане и представители компаний из Самары.

В 64% компаний города существует традиция поздравлять сотрудников с днем рождения. Каждый третий работодатель преподносит подарок или букет, а 23% — денежные средства. В каждой пятой компании принято поздравлять именинников на корпоративном сайте. 12% организаций предоставляют своим сотрудникам возможность уйти с работы пораньше или получить выходной в этот день. 7% дарят сертификаты и скидки на продукцию компании.

О том, что в их организации принято дарить подарки от коллектива, рассказали 64% горожан. Готовят угощения для коллег – 77%. При этом традиция скидываться на подарки не нравится 19% опрошенным, а организовывать фуршет – 21%.

Женщины чаще мужчин одобряют обе традиции: 55% нравится дарить подарки (против 48% среди мужчин), а 63% — угощать коллег (против 44%).

Время проведения: 26 февраля — 20 марта 2025 года

Теги: Опрос

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