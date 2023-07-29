Я нашел ошибку
Главные новости:
Любителя покататься на чужом велосипеде из Тольятти ждет скамья подсудимых
Любителя покататься на чужом велосипеде из Тольятти ждет скамья подсудимых
Энергетики самарского и ульяновского филиалов компании «Россети Волга» работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды
Энергетики самарского и ульяновского филиалов компании «Россети Волга» работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды
В Самарской области разыскивается без вести пропавший житель Волжского района
В Самарской области разыскивается без вести пропавший житель Волжского района
Военный оркестр Тольяттинского гарнизона ЦВО провел концерт для жителей и гостей Самары
Военный оркестр Тольяттинского гарнизона ЦВО провел концерт для жителей и гостей Самары
Следы крови помоги полицейским задержать вора в Тольятти
Следы крови помоги полицейским задержать вора в Тольятти
Молодой сызранец отдал жуликам 100 тыс. рублей
Молодой сызранец отдал жуликам 100 тыс. рублей
В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов
В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов
Самарцы, чье детство было счастливым, зарабатывают больше
Самарцы, чье детство было счастливым, зарабатывают больше
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.98
0.96
EUR 99.96
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов

29 июля 2023 12:01
168
В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов

Во время рабочей поездки в Самарскую область 28 июля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков оценил результаты работы региона по направлению социальной поддержки граждан. В частности, министр отметил реализацию такой формы поддержки, как социальный контракт. Ранее министр вместе с полпредом Президента в ПФО Игорем Комаровым  и губернатором Дмитрием Азаровым осмотрел готовящийся к открытию Управляющий центр занятости населения в Самарской области.

Напомним, Самарская область - один из первых российских регионов, где начал предоставляться социальный контракт. Он предназначен для семей и граждан с невысокими доходами.

"Самарская область очень активно себя проявляет по многим направлениям. Это не только проект по центру занятости. В качестве примера могу привести социальный контракт. Самарская область активно внедряет эту практику поддержки людей, которые испытывают определенные трудности", - обратил внимание Антон Котяков. 

Как подчеркнул министр труда и соцзащиты, сейчас в регионе акцент сделан именно на помощь в долгосрочной перспективе. "То есть помощь не единовременная денежная, а именно помощь в трудоустройстве, открытии собственного дела, в развитии личного подсобного хозяйства. Все это формирует  долгосрочные источники дохода для семьи", - пояснил он. 

По мнению министра, Самарская область эффективно выстраивает взаимодействие с федеральным министерством труда и соцзащиты. "В целом я хочу сказать, что у нас очень конструктивная работа по всем направлениям, связанным с социальной сферой", - отметил он.

Из года в год количество заявок на соцконтракт растет. С начала года в регионе заключено более 3 тысяч соцконтрактов. С 2020 года этой формой поддержки воспользовались более 21,5 тысячи жителей.

Самое популярное направление - осуществление предпринимательской деятельности. Соцконтракт на ведение личного подсобного хозяйства пользуется спросом в сельской местности. Также востребованы соцконтракты на поиск работы и мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации.

Обращаться за получением соцконтракта с 18 июля нужно в управления соцзащиты населения по месту жительства (ранее эту помощь предоставляли комплексные центры соцобслуживания населения). К получателям социального контракта применяется индивидуальный подход на протяжении всего периода действия проекта. Сотрудники управлений консультируют граждан, помогают с оформлением бизнес-плана и подготовкой пакета необходимых документов.

По поручению Президента Владимира Путина в прошлом году были увеличены максимальные размеры выплат по соцконтракту. Так, на ведение предпринимательской деятельности можно получить до 350 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства - до 200 тысяч рублей.

Фото: Юлия Рубцова.

 

 

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В микрорайоне с опережением сроков идет очередной – уже шестой – этап строительства Северного шоссе.
27 июля 2023, 20:59
Дмитрий Азаров проверил ход строительства дорожной инфраструктуры в Красноглинском районе Самары
В микрорайоне с опережением сроков идет очередной – уже шестой – этап строительства Северного шоссе. Благоустройство
580
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
27 июля 2023, 13:33
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
В Самаре асфальтобетонное покрытие уже уложено на 32 из 42 заявленных участков. Благоустройство
403
Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий
27 июля 2023, 12:16
Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий
Глава региона отметил, что оборонно-промышленный комплекс – это масштабный сектор экономики Самарской области. Экономика
608
В центре внимания
В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов
29 июля 2023  12:01
В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов
166
На полях Самарской области идет уборка урожая
28 июля 2023  12:43
На полях Самарской области идет уборка урожая
344
В микрорайоне с опережением сроков идет очередной – уже шестой – этап строительства Северного шоссе.
27 июля 2023  20:59
Дмитрий Азаров проверил ход строительства дорожной инфраструктуры в Красноглинском районе Самары
580
в Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
27 июля 2023  14:02
В Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
3831
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
27 июля 2023  13:57
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
556
Весь список